Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Merendam 11 Kecamatan di Lampung, 1 Warga Meninggal

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |09:30 WIB
Banjir Merendam 11 Kecamatan di Lampung, 1 Warga Meninggal
Ilustrasi Korban Meninggal dalam Banjir. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan banjir melanda Kota Lampung, Provinsi Lampung, pada Jumat, 17 Januari 2025, pukul 16.00 WIB, mengakibatkan satu warganya hilang. Peristiwa tersebut berlangsung setelah adanya hujan dengan intensitas tinggi.

“BNPB menerima laporan warga Kampung Kupang Teba hilang akibat banjir. Petugas gabungan masih melakukan upaya pencarian dan pendataan di lapangan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Sabtu (18/1/2025).

Selain satu korban hilang, BNPB juga menerima informasi satu warga lain di wilayah Panjang meninggal dunia akibat sengatan listrik. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Lampung masih melakukan investigasi atas peristiwa itu.

Banjir merendam 11 kecamatan di Kota Lampung. Kesebelas wilayah terdampak yaitu Kecamatan Way Halim, Teluk Betung Selatan, Sukabumi, Panjang, Teluk Betung Barat, Enggal, Teluk Betung Timur, Rajabasa, Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Utara dan Kedamaian.

BPBD setempat masih terus melakukan upaya penanganan darurat, seperti evakuasi warga yang membutuhkan pertolongan maupun pendataan di lapangan. Hingga hari ini, Sabtu (18/1), tidak ada laporan pengungsian akibat banjir.

Menyikapi potensi bahaya hidrometeorologi susulan, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap waspada dan siap siaga. Prakiraan cuaca hingga besok, Minggu (19/1) wilayah Lampung masih berpotensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Masyarakat perlu mewaspadai potensi bahaya banjir, banjir bandang dan tanah longsor.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178888/banjir-0WGa_large.jpg
Banjir Parah Rendam Grobogan, Ribuan Rumah Terdampak dan Jalur Kereta Sempat Lumpuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178624/banjir-azqL_large.jpg
Banjir, Pintu Keluar Tol Meruya Srengseng Ditutup Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178583/banjir-v28U_large.jpg
Hujan Angin, 4 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177481/banjir-xo2D_large.jpg
Hujan Lebat di Depok, Jalan Margonda Banjir Bikin Lalin Macet Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177426/banjir-eCsW_large.jpg
Banjir Rendam 891 Rumah di Deliserdang Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3173043/banjir_bandang-qXGw_large.jpg
Banjir Bandang Terjang Parigi Moutong Sulteng, Jembatan Putus dan 51 KK Terdampak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement