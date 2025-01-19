Belajar Rakit Senpi dari Internet, Pemuda ini Gunakan untuk Curi Motor

MUAROJAMBI - Komplotan bandit pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang meresahkan warga Sekernan, Kabupaten Muarojambi, Jambi berhasil diringkus tim Reskrim Polsek Sekernan, Muarojambi. Dari tiga orang tersangka yang diamankan, satu orang selalu menggunakan senjata api (senpi) dalam melakukan aksinya.

Ironisnya, senpi tersebut tersangka rakit sendiri. Senpi jenis revolver yang dimilikinya tersebut hasil belajar melalui media youtube selama sekitar satu bulan.

"Tersangka berinisial ZL (26) merupakan tersangka curanmor yang kerap meresahkan warga Muarojambi," ungkap Kapolsek Sekernan, AKP Taroni Zebua, Sabtu (18/1/2025).

Selain digunakan untuk melakukan curanmor, jelasnya, senpi tersebut selalu ditentengnya untuk menakut-nakuti warga sekitarnya.