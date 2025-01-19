Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Belajar Rakit Senpi dari Internet, Pemuda ini Gunakan untuk Curi Motor

Azhari Sultan , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |00:05 WIB
Belajar Rakit Senpi dari Internet, Pemuda ini Gunakan untuk Curi Motor
Pencurian motor (foto: Okezone)
A
A
A

MUAROJAMBI - Komplotan bandit pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang meresahkan warga Sekernan, Kabupaten Muarojambi, Jambi berhasil diringkus tim Reskrim Polsek Sekernan, Muarojambi. Dari tiga orang tersangka yang diamankan, satu orang selalu menggunakan senjata api (senpi) dalam melakukan aksinya.

Ironisnya, senpi tersebut tersangka rakit sendiri. Senpi jenis revolver yang dimilikinya tersebut hasil belajar melalui media youtube selama sekitar satu bulan.

"Tersangka berinisial ZL (26) merupakan tersangka curanmor yang kerap meresahkan warga Muarojambi," ungkap Kapolsek Sekernan, AKP Taroni Zebua, Sabtu (18/1/2025).

Selain digunakan untuk melakukan curanmor, jelasnya, senpi tersebut selalu ditentengnya untuk menakut-nakuti warga sekitarnya.

 

Halaman:
1 2
      
