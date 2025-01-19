Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

14.160 Rumah Terdampak Banjir di Bandarlampung 

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |19:54 WIB
14.160 Rumah Terdampak Banjir di Bandarlampung 
Banjir di Bandar Lampung (Foto: Ira Widya/Okezone)
BANDARLAMPUNG - Sebanyak 14.160 rumah warga terdampak banjir besar yang melanda Kota Bandarlampung pada Jumat 17 Januari 2025 lalu. Jumlah tersebut tersebar di 19 titik di 10 kecamatan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung Rudy Sjawal Sugiarto mengatakan  jumlah tersebut merupakan hasil dari perhitungan sementara.

"Assesmennya sampai sekarang belum final dikirimkan dari BPBD Kota Bandarlampung. Kita masih menunggu assesmen, namun memang perhitungan sementara itu ya 14 ribu lebih," ujar Rudy saat dikonfirmasi, Minggu (19/1/2025).

Rudy mengungkapkan, rumah warga yang terdampak banjir didominasi di dua kecamatan yakni Kecamatan Panjang dan Kecamatan Teluk Betung Selatan.

"Kalau dari data assesmen teman-teman BPBD Kota ya 14 ribuan itu yang paling banyak di Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang dan Kecamatan Teluk Betung Selatan seperti daerah Kota Karang, Pesawahan dan sekitarnya," ujarnya.

 

