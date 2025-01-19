Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

1 Orang Tewas Tersengat Listrik dan 1 Warga Hilang Akibat Banjir Besar di Bandar Lampung

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |08:14 WIB
JAKARTA - Banjir besar menerjang wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung pada Jumat (17/1) sekitar pukul 16.00 WIB. Belum diketahui kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan terdapat satu orang korban tewas diduga akibat tersengat listrik dan satu korban hilang akibat terbawa arus banjir saat merendam setidaknya 11 kecamatan.

"Peristiwa tersebut berlangsung setelah hujan dengan intensitas tinggi melanda wilayah Kota Lampung,” ," kata Abdul Muhari dalam keterangannya dikutip, Minggu (19/1/2025).

“Selain satu orang korban hilang, BPBD Kota Lampung juga melaporkan satu orang warga di wilayah panjang meninggal dunia akibat sengatan Listrik,” sambungnya.

Aam --panggilan akrabnya--mengatakan, petugas gabungan masih terus melakukan upaya pencarian korban hilang dan pertolongan bagi warga yang terdampak. Hingga Sabtu (18/1) tidak ada laporan pengungsian akibat banjir.

Sebelumnya, banjir yang menerjang kota Bandar Lampung pada Jumat (17/1) menyebabkan ratusan rumah terdampak. Saat peristiwa itu terjadi, banyak warga naik ke atap untuk menyelamatkan diri.

Warga di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan membersihkan sisa-sisa lumpur yang memenuhi rumah mereka. Perabotan rumah hingga pakaian dipenuhi lumpur tebal setinggi betis orang dewasa.

 

