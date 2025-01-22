Ini Tampang Bandar Narkoba yang Bunuh Polisi di Lahat Sumsel

LAHAT - Penggerbekan bandar narkoba jenis ganja menyebabkan tewasnya Bripda Faras Nahbah Atallah di Desa Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Sumsel, dan dua anggota Satnarkoba Polres Lahat mengalami luka tusuk, pada Rahu (22/1/2025) sekitar pulul 03.30 WIB.

Berdasarkan informasi di lapangan, peristiwa penikaman terhadap ketiga anggota Satnarkoba Polres Lahat berawal dari adanya pengaduan dari masyarakat terkait maraknya transaksi narkoba jenis ganja di Desa Simpang III Pumu, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat.

Dari informasi itu, Bripda Faras bersama dengan personel lainnya melakukan penyelidikan dan didapat nama terduga pengedar ganja Ebi (27) warga Desa Simpang III Pumu, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat.

Selanjutnya saat petugas tiba di rumah terduga pelaku, petugas mengetuk pintu lalu pelaku sendiri yang membukakan pintu danlangsung mengibaskan senjata tajam jenis pisau ke arah tubuh Bripda Faras, Bripka Kuntho Wibisono, dan Brigadir Didit Prasetya secara membabi buta.

Setelah melakukan penyerangan secara membabi buta pelaku berusaha kabur melalui pintu belakang, namun berhasil dilumpuhkan oleh petugas.