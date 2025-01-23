Kebakaran Hotel Resor Turki Tewaskan 79 Korban, Pihak Berwenang Tahan 11 Orang

ANKARA – Pihak berwenang Turki telah menahan 11 orang sebagai bagian dari penyelidikan atas kebakaran yang menewaskan 79 orang dan melukai puluhan orang di sebuah resor ski di pegunungan Bolu, kata Menteri Kehakiman Yilmaz Tunc pada Rabu, (22/1/2025). Seorang wakil wali kota provinsi Bolu barat laut, kepala pemadam kebakaran kotamadya, pemilik dan manajer hotel termasuk di antara mereka yang ditahan.

Banyak Korban Anak-Anak

Beberapa pemakaman diadakan pada Rabu untuk para korban kebakaran Selasa, (21/5/2025) termasuk banyak anak-anak. Kebakaran tersebut memaksa para tamu hotel yang panik untuk melompat dari jendela di tengah malam.

"Hati dan jiwa kami terluka," kata Presiden Tayyip Erdogan saat pemakaman delapan korban dari keluarga yang sama di Bolu, Turki bagian barat.

"Saya berdoa agar seluruh keluarga dan bangsa kita diberi kesabaran."

Jenazah 45 korban telah diserahkan kepada keluarga mereka, dan tes DNA forensik sedang dilakukan untuk mengidentifikasi korban lainnya, kata pemerintah.

Menteri Dalam Negeri Turki pada Selasa telah mengumumkan bahwa 76 orang tewas dalam kebakaran tersebut, tetapi kantor kejaksaan Bolu memperbarui jumlah korban tewas menjadi 79 pada Rabu malam setelah tes DNA forensik.