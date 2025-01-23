Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Hotel Resor Turki Tewaskan 79 Korban, Pihak Berwenang Tahan 11 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |08:05 WIB
Kebakaran Hotel Resor Turki Tewaskan 79 Korban, Pihak Berwenang Tahan 11 Orang
Ilustrasi.
A
A
A

ANKARA – Pihak berwenang Turki telah menahan 11 orang sebagai bagian dari penyelidikan atas kebakaran yang menewaskan 79 orang dan melukai puluhan orang di sebuah resor ski di pegunungan Bolu, kata Menteri Kehakiman Yilmaz Tunc pada Rabu, (22/1/2025). Seorang wakil wali kota provinsi Bolu barat laut, kepala pemadam kebakaran kotamadya, pemilik dan manajer hotel termasuk di antara mereka yang ditahan.

Banyak Korban Anak-Anak

Beberapa pemakaman diadakan pada Rabu untuk para korban kebakaran Selasa, (21/5/2025) termasuk banyak anak-anak. Kebakaran tersebut memaksa para tamu hotel yang panik untuk melompat dari jendela di tengah malam.

"Hati dan jiwa kami terluka," kata Presiden Tayyip Erdogan saat pemakaman delapan korban dari keluarga yang sama di Bolu, Turki bagian barat.

"Saya berdoa agar seluruh keluarga dan bangsa kita diberi kesabaran."

Jenazah 45 korban telah diserahkan kepada keluarga mereka, dan tes DNA forensik sedang dilakukan untuk mengidentifikasi korban lainnya, kata pemerintah.

Menteri Dalam Negeri Turki pada Selasa telah mengumumkan bahwa 76 orang tewas dalam kebakaran tersebut, tetapi kantor kejaksaan Bolu memperbarui jumlah korban tewas menjadi 79 pada Rabu malam setelah tes DNA forensik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179895//kebakaran-lTMI_large.jpg
Gudang Dekorasi Pesta di Jaktim Kebakaran, 15 Orang Berhasil Diselamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179726//gaza-yo5t_large.jpg
Israel Tolak Pasukan Bersenjata Turki di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179703//gempa-KPeV_large.jpg
Breaking News! Gempa Dahsyat M6,1 Guncang Kota Sindirgi Turki, Puluhan Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179699//kebakaran-1SRJ_large.jpg
Kebakaran Landa Kapuk Muara Jakarta Utara, 1 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148//tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178913//kebakaran_di_tambora-XKAe_large.jpg
Rumah di Tambora Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement