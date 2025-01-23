Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

TNI Bersama Warga Fawi Papua Tumbuhkan Semangat Nilai Persatuan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |09:12 WIB
TNI Bersama Warga Fawi Tumbuhkan Semangat Nilai Persatuan (Foto: TNI)
TNI Bersama Warga Fawi Tumbuhkan Semangat Nilai Persatuan (Foto: TNI)
A
A
A

PUNCAK JAYA - Dalam rangka mengimplementasikan 8 Wajib TNI yang kelima, Babinsa Pos ramil 1714-07/Fawi, Sertu Agus Bonggoibo bersama masyarakat melaksanakan Karya Bhakti pembuatan pagar gereja Kampung Soi Distrik Fawi, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, Kamis (23/1/2025).

Kegiatan tersebut merupakan implementasi salah satu dari 8 Wajib TNI yang berbunyi "Senantiasa Menjadi Contoh Dalam Sikap Dan Kesederhanaannya" Babinsa harus bisa menjadi contoh masyarakat sebagai insan yang ringan tangan, bisa menyesuaikan diri dimanapun berada serta dalam kesederhanaanya.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta dapat memotivasi masyarakat dalam bergotong royong membangun lingkungan yang lebih baik.

Selain itu, kegiatan tersebut untuk mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat untuk dapat mengoptimalkan kegiatan Binter sehingga Babinsa selaku aparat teritoral dapat lebih mengenal kondisi wilayah binaanya serta memupuk hubungan yang lebih positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Bapak Benyamin  Omo selaku Koordinator pembuatan pagar gereja mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya Babinsa Posramil 1714-07/Fawi  yang mau meluangkan waktunya untuk melaksanakan karya bhakti bersama-sama dengan masyarakat, sehingga memotivasi masyarakat lainnya untuk bergotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Karena dengan adanya Babinsa dapat membantu dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. 
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Topik Artikel :
Papua Tengah Papua TNI
Telusuri berita news lainnya
