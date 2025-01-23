TNI Bersama Warga Fawi Papua Tumbuhkan Semangat Nilai Persatuan

PUNCAK JAYA - Dalam rangka mengimplementasikan 8 Wajib TNI yang kelima, Babinsa Pos ramil 1714-07/Fawi, Sertu Agus Bonggoibo bersama masyarakat melaksanakan Karya Bhakti pembuatan pagar gereja Kampung Soi Distrik Fawi, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, Kamis (23/1/2025).

Kegiatan tersebut merupakan implementasi salah satu dari 8 Wajib TNI yang berbunyi "Senantiasa Menjadi Contoh Dalam Sikap Dan Kesederhanaannya" Babinsa harus bisa menjadi contoh masyarakat sebagai insan yang ringan tangan, bisa menyesuaikan diri dimanapun berada serta dalam kesederhanaanya.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta dapat memotivasi masyarakat dalam bergotong royong membangun lingkungan yang lebih baik.

Selain itu, kegiatan tersebut untuk mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat untuk dapat mengoptimalkan kegiatan Binter sehingga Babinsa selaku aparat teritoral dapat lebih mengenal kondisi wilayah binaanya serta memupuk hubungan yang lebih positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Bapak Benyamin Omo selaku Koordinator pembuatan pagar gereja mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya Babinsa Posramil 1714-07/Fawi yang mau meluangkan waktunya untuk melaksanakan karya bhakti bersama-sama dengan masyarakat, sehingga memotivasi masyarakat lainnya untuk bergotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan.

Karena dengan adanya Babinsa dapat membantu dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.



(Angkasa Yudhistira)