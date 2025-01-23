Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Banjir Rob di Karawang Semakin Parah, Ratusan Orang Terisolir

Nila Kusuma , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |14:56 WIB
Banjir Rob di Karawang Semakin Parah, Ratusan Orang Terisolir
Petugas BNPB saat mengevakuasi warga Karawang akibat banjir rob (foto: dok ist)
KARAWANG - Banjir rob yang melanda Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat merendam jalan utama kecamatan hingga warga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Sebanyak 350 jiwa harus terisolir tidak bisa keluar dari rumah mereka karena jalan utama keluar dari desa sudah tergerus dan sulit dilewati. Pemkab Karawang mengirimkan bantuan makanan untuk warga yang terisolir karena kesulitan mendapatkan makanan.

"Jalan utama di daerah itu terputus karena banjir rob terus terjadi hingga hari ini. Akibatnya warga tidak bisa beraktivitas karena sudah terisolir. Kami mengirim bantuan makanan dan minuman agar warga dapat bertahan dirumah mereka," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD ) Karawang, Ferry Muharam, Kamis (23/1/2025).

Menurut Ferry, banjir rob sudah terjadi sejak awal Januari 2025 di sepanjang pesisir pantai Karawang. Namun untuk wilayah pesisir pantai Desa Sedari banjir rob lebih tinggi dan merendam rumah warga hingga kejalan utama. 

"Jalan utama yang menjadi lalulintas kegiatan warga terendam hingga tidak bisa dilalui. Akibatnya ada sebanyak 350 jiwa terisolir karena genangan air masih tinggi," katanya.

 

Telusuri berita news lainnya
