Kebakaran Lapak Semi Permanen di Tanjung Priok Diduga Akibat Korsleting Listrik

JAKARTA - Kebakaran melanda sejumlah lapak bedeng semi permanen di Jalan R.E Martadinata RT 6/7, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (24/1/2025). Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik yang kemudian menyambar bahan yang mudah terbakar.

"Objek lapak bengkel, warung dan kontrakan. Diduga akibat korsleting listrik menimbulkan api dan menyambar ke bahan yang mudah terbakar dan membesar," kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Utara, Gatot Sulaeman saat dikonfirmasi.

Gatot menaksir kerugian akibat musibah kebakaran mencapai ratusan juta. Sebanyak 5 kepala keluarga serta 5 jiwa berhasil diselamatkan.

"5 KK 5 Jiwa selamat. Kerugian kurang lebih Rp100 juta," ujarnya.

Lebih lanjut, Gatot mengatakan sebanyak 8 unit damkar dikerahkan dan api berhasil padam pukul 18.19 WIB.

"Pengerahan 8 unit dan 40 personil. Pemadaman selesai," jelasnya.

(Puteranegara Batubara)