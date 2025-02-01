Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Ketua Takmir Masjid di Kulonprogo Ditemukan Meninggal di Tempat Wudhu

Kuntadi , Jurnalis-Sabtu, 01 Februari 2025 |09:11 WIB
Ketua Takmir Masjid di Kulonprogo Ditemukan Meninggal di Tempat Wudhu
Ketua Takmir Masjid di Kulonprogo Ditemukan Meninggal di Tempat Wudhu
A
A
A

KULONPROGO - Ketua Takmir Masjid Nurul Aqsho, Pedukuhan Grigak, Girimulyo, Kulonprogo, Sugiyo (73) ditemukan meninggal dunia di tempat wudhu kompleks masjid. Diduga korban terjatuh saat membetulkan atap masjid.

“Benar, ada penemuan orang meninggal di tempat wudhu Masjid Al Aqsho,” kata Kasi Humas Polres Kulonprogo, Iptu Sarjoko, Sabtu (1/2/2025).

Dia mengatakan, jasad korban pertama kali ditemukan Siswantara dan Sunarto warga setempat yang hendak melaksanakan ibadah Sholat Maghrib.

Saat itu mereka menemukan korban dalam kondisi tengkurap dengan darah mengalir di kepalanya. Di sekitar tubuh korban juga ada potongan asbes berserakan.

Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Polsek Girimulyo, yang ditindaklanjuti dengan melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan medis dan tim forensik tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement