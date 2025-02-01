Ketua Takmir Masjid di Kulonprogo Ditemukan Meninggal di Tempat Wudhu

KULONPROGO - Ketua Takmir Masjid Nurul Aqsho, Pedukuhan Grigak, Girimulyo, Kulonprogo, Sugiyo (73) ditemukan meninggal dunia di tempat wudhu kompleks masjid. Diduga korban terjatuh saat membetulkan atap masjid.

“Benar, ada penemuan orang meninggal di tempat wudhu Masjid Al Aqsho,” kata Kasi Humas Polres Kulonprogo, Iptu Sarjoko, Sabtu (1/2/2025).

Dia mengatakan, jasad korban pertama kali ditemukan Siswantara dan Sunarto warga setempat yang hendak melaksanakan ibadah Sholat Maghrib.

Saat itu mereka menemukan korban dalam kondisi tengkurap dengan darah mengalir di kepalanya. Di sekitar tubuh korban juga ada potongan asbes berserakan.

Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Polsek Girimulyo, yang ditindaklanjuti dengan melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan medis dan tim forensik tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan.