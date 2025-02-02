Sadis! Ketua RT di OKU Ditemukan Meninggal dengan Luka Tusuk Sekujur Tubuh

Ketua RT di OKU dibunuh dengan luka tusuk di sekujur tubuh (Foto : Istimewa)

BATURAJA - Pelaku pembunuhan sadis tang terjadi pada Sabtu 1 Februari 2025 pagi, sekira pukul 08.00 WIB,di Jalan Lintas Baturaja-Prabumulih, Kecamatan Lubuk Batang OKU, ditangkap Tim Gabungan Singa Ogan dan Polsek Lubuk Batang Satreksrim Polres OKU.

Pelaku diketahui berinisial R (41) warga Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muaraenim.

Polisi sendiri belum menjelaskan secara rinci terkait motif pelaku tega membunuh korbanya bernama Wawansyah (52) yang merupakan Ketua RT, warga Gunung Meraksa Lubuk Batang OKU.

"Mungkin kejadianya sekitar satu jam sebelum korban ditemukan warga terkapar meningal dunia di sekitar jembatan kisam. Kondisinya luka tusuk di sekujur tubuh," Kanit Pidum Polres OKU Aiptu A.Rasid, Minggu (2/2/2025).

Saat ini selain mengamankan pelaku, pihaknya juga turut mengamankan barang bukti di antaranya satu bilah senjata tajam, bergagang kayu warna coklat panjang 15 cm dan bersarung kulit warna coklat diduga sebagai alat untuk menghabisi nyawa korban.

Selain itu, juga ada satu jaket warna hitam, satu celana dasar warna hitam kondisi ada lobang dibagian paha sebelah kiri, satu unit Handphone merk VIVO, satu helai baju warna hitam kondisi berlubang bekas tusukan dan ada bercak darah satu helai celana jeans warna cream kondisi ada bercak darah.

Kronologi Kejadian

Aiptu Rasid mennjelaskan koronologi kejadian bermula pada hari Sabtu 1 Februari 2025 lalu sekitar pukul 07.30 WIB pelaku menghubungi korban melalui WA Voice note yang isinya "Mang aku macet motor di jembatan kisam nak mintak setepkan (dorong red) ke kontrakan," ujarnya menirukan perkataan pelaku.