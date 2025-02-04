Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Kronologi Penemuan Mayat Perempuan Membusuk Terbungkus Kain di Bantul

Yohanes Demo , Jurnalis-Selasa, 04 Februari 2025 |14:36 WIB
Kronologi Penemuan Mayat Perempuan Membusuk Terbungkus Kain di Bantul
Kronologi penemuan mayat perempuan mebusuk di Bantul (Foto : Istimewa)
BANTUL - Mayat perempuan terbungkus kain warna merah ditemukan membusuk di sebuah rumah warga di Dusun Jetis, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Bantul pada Selasa (4/2/2025). Mayat perempuan malang itu ditemukan karena adanya bau busuk.

Kapolsek Kasihan, Kompol Suharno mengatakan, penemuan mayat terungkap ketika ada laporan warga yang mencium bau busuk di rumah warga bernama Agus.

"Tadi pagi ada laporan dari warga kepada kami. Terus di satu tempat itu ada bau menyengat," katanya, Selasa (4/2/2025).

Setelah datang ke lokasi, rumah dalam keadaan terkunci. Pihaknya pun menduga ada sesuatu yang mencurigakan. Pasalnya, dari penyelidikan yang dilakukan, dihari sebelumnya terlihat ada aktivitas di rumah tersebut.

"Kita menduga, karena di hari sebelumnya itu ada orangnya, terus kemudian menghilang. Kami kemudian didampingi perangkat desa mendobrak paksa pintu dan setelah diperiksa di dalam rumah ada bungkusan yang mencurigakan, dicurigai itu berbentuk manusia," tuturnya.

Kompol Suharno mengatakan, berdasarkan keterangan dari warga, pada hari Sabtu 1 Februari 2025. terlihat ada perempuan yang datang ke rumah tersebut. Belakangan, diketahui bahwa perempuan itu adalah istri dari pemilik rumah yang bernama Watiyem (33). 

"Istrinya ke situ, dari Kulonprogo. Karena sudah lama pisah ranjang dengan suaminya," katanya.

 

