Bobol Tembok, Pencuri Nekat Gondol 8 Tabung Gas Elpiji 3 Kg

KULONPROGO - Kasus pencurian tabung gas elpiji gegerkan warga Ngentakrejo, Lendah, Kulonprogo, Jumat (7/2/2025). Sebuah warung makan dibobol pencuri dan membawa kabur delapan tabung gas elpiji ukuran 3 Kilogram.

Kasus pencurian ini menimpa Sabarning (57) pemilik warung makan Bu Sabar. Kasus ini pertama kali diketahui karyawannya yang datang ke warung untuk memasak. Saat itulah saksi kaget karena empat tabung elpiji yang terpasang pada kompor sudah tidak ada.

Saksi kemudian mengecek ke tabung cadangan yang ada di dalam warung, namun juga tidak ditemukan. Saksi kemudian menemukan adanya lubang pada tembok batako di bagian belakang. Sedangkan pintu dapur juga dalam kondisi terbuka. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polsek Lendah.

“Yang hilang itu ada delapan tabung elpiji ukuran 3 Kilogram, baik dalam kondisi isi maupun kosong,” kata Kasi Humas Polres Kulonprogo Iptu Sarjoko.

Kasus ini sudah ditindaklanjuti petugas kepolisian dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Dimungkinkan pelaku masuk dengan melepas satu pasangan batako. Sedangkan untuk keluar melalui pintu belakang warung yang bisa dibuka dari dalam.

“Dari hasil olah TKP, kemungkinan masuknya lewat lubang. Kemudian untuk keluar dengan membuka pintu dari dalam,” katanya.

(Arief Setyadi )