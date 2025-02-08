Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemlu Akan Tes DNA Identifikasi WNI Korban Penembakan di Malaysia

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |02:00 WIB
Kemlu Akan Tes DNA Identifikasi WNI Korban Penembakan di Malaysia
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Judha Nugraha (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) akan melakukan tes DNA untuk mengidentifikasi satu Warga Negara Indonesia (WNI) meninggal korban penembakan aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Sebelumnya, korban dilaporkan kritis sebelum meninggal pada Selasa, 4 Februari 2025, sekitar pukul 18.30 waktu Malaysia.

WNI tersebut dirawat sejak 24 Januari di Rumah Sakit Idris Shah Serdang, dan sudah menjalani operasi pengangkatan ginjal, karena ginjalnya yang terkena tembakan.

"Memang cukup sulit karena tidak ada dokumen apapun di korban. Kita gunakan berbagai macam upaya, termasuk menggunakan identifikasi melalui kamp biometrik, face recognition, dan kami sudah mendapatkan data indikasi WNI yang meninggal tersebut," ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu, Judha Nugraha di Kantor Kemlu, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

"Satu langkah lagi yang sedang kami lakukan adalah melakukan tes DNA. Jadi kami sudah dapat sampel dari pihak keluarga dan juga akan melakukan tes DNA dengan pihak warga. Untuk itu nanti, begitu sudah selesai, akan dapat sampaikan secara lengkap dan detail terkait dengan identitas WNI yang meninggal," tambahnya.

Judha memastikan setelah selesai indentifikasi akan dilakukan proses pemulasan dan direpatriasi ke Indonesia.

"Segera setelah nanti identifikasi keseluruhannya, kita akan melakukan proses pemulasan jenazah dan kemudian kita akan merepatriasi jenazah nanti ke Indonesia," jelas Judha.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/18/3155943//direktur_jenderal_perlindungan_wni_dan_bhi_kemenlu_judha_nugraha-14qZ_large.jpg
Perkelahian WNI dan Warga Bangladesh di Malaysia, Ini Penjelasan Kemlu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3153925//diplomat_yang_tewas_terlilit_lakban_sempat_komunikasi_dengan_istri-lk0Q_large.jpg
Diplomat yang Tewas Terlilit Lakban Sempat Komunikasi dengan Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/337/3146731//judha-PW2i_large.jpg
Kemlu RI Belum Diizinkan Mendampingi 5 WNI Pelaku Pembunuhan di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146119//wni_terancam_hukuman_mati_di_malaysia-9JU5_large.png
Jadi Tersangka Pembunuhan di Malaysia, 5 WNI Terancam Hukuman Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/337/3112588//penembakan-nD82_large.jpg
Jenazah WNI Korban Penembakan Brutal Polisi Malaysia Dipulangkan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/337/3111091//mayat-UW8O_large.jpg
1 WNI yang Ditembak Maritim Malaysia Meninggal Usai Operasi Ginjal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement