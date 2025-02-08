Biadab! Pria Ini Perkosa Korban Kecelakaan di Pinggir Sawah

SERANG - IS (27) warga Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten nekat memperkosa seorang wanita korban kecelakaan lalulintas yang tergeletak di pinggir sawah.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pada Kamis 6 Februari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB. Ketika itu pelaku melintas di jalan Kampung Salawe, Desa Mekar Sari, Kecamatan Binuang menggunakan kendaraan Honda Beat miliknya.

Disitu dia melihat ada satu kendaraan bermotor yang kondisinya terguling di pinggir jalan. Hal itu membuat IS berhenti dan melihat apa yang terjadi.

Setelah itu didapati bahwa terdapat seorang wanita berusia 30 tahun yang tergeletak di pinggir sawah. Diduga korban tak sadarkan diri selepas terlibat kecelakaan lalulintas.

Melihat korban dalam keadaan pingsan dan lokasi kecelakaan gelap gulita serta jauh dari perkampungan, pelaku timbul nafsu untuk menyetubuhi korban.

"Korban kondisinya tidak sadarkan diri, memang di lokasi sepi, gelap dan jauh dari perkampungan," kata Kasatreskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniady saat dihubungi, Sabtu (8/2/2025).