HOME NEWS JABAR

Truk Batu Terguling di Sukabumi, 7 Orang Tertimpa

Ilham Nugraha , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |19:43 WIB
Truk Batu Terguling di Sukabumi, 7 Orang Tertimpa
Truk batu terguling di Sukabumi menimpa 7 orang (Foto: Ilham Nugraha/Okezone)
A
A
A

SUKABUMI - Kecelakaan mengerikan terjadi di Kampung Cijarian, Desa Tonjong, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu (8/2/2025). Truk bermuatan batu bernomor polisi F 8148 FZ tiba-tiba kehilangan kendali, terguling, dan menimpa mobil berwarna biru B 8644 HN yang melintas dari arah berlawanan.  

Dalam insiden tragis ini, tujuh penumpang di dalam mobil biru menjadi fokus utama upaya penyelamatan. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian langsung berhamburan ke lokasi, sebagian berusaha membantu evakuasi, sementara yang lain hanya bisa menyaksikan dengan cemas.  

Truk yang masih penuh dengan batu membuat proses penyelamatan semakin sulit. Warga yang berada di lokasi mengaku bahwa mobil yang tertimpa nyaris tak berbentuk akibat besarnya tekanan dari muatan batu.  

"Truknya masih ada muatan penuh, jadi sulit, harus dikeluarkan dulu batunya. Tadi yang sudah berhasil dikeluarkan ada tiga orang, katanya masih ada empat lagi di dalam mobil," ujar Ahmad (36), salah satu warga di lokasi kejadian.  

Tim gabungan yang terdiri dari Damkar, Basarnas, TNI, dan Satlantas Polres Sukabumi pun dikerahkan untuk mempercepat proses evakuasi. Selain mengeluarkan korban, petugas juga harus berjibaku menyingkirkan material batu yang berserakan agar truk dapat dipindahkan dengan aman.  

Kecelakaan ini juga menyebabkan kemacetan parah di sekitar lokasi. Truk yang terguling menutup sebagian badan jalan, sehingga kendaraan yang melintas terpaksa berhenti atau mencari jalan alternatif. 
 

(Arief Setyadi )

      
