HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Tegaskan Keinginan AS untuk ‘Membeli dan Memiliki’ Gaza, Pindahkan Permanen Warga Palestina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |11:49 WIB
Trump Tegaskan Keinginan AS untuk ‘Membeli dan Memiliki’ Gaza, Pindahkan Permanen Warga Palestina
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Bernjamin Netanyahu pada pertemuan di Gedung Putih, 4 Februari 2025. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Minggu, (9/2/2025) mengatakan bahwa dia berkomitmen untuk membeli dan memiliki Gaza, dan dapat mengizinkan negara-negara lain di Timur Tenganh untuk membangun kembali wilayah tersebut.

“Saya berkomitmen untuk membeli dan memiliki Gaza. Mengenai pembangunannya kembali, kami dapat memberikannya kepada negara-negara lain di Timur Tengah untuk membangun sebagian wilayahnya, orang lain dapat melakukannya, melalui dukungan kami. Namun, kami berkomitmen untuk memilikinya, mengambilnya, dan memastikan bahwa Hamas tidak kembali,” kata Trump sebagaimana dilansir Reuters.

Pernyataan itu disampaikan Trump kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One dalam perjalanannya ke New Orleans untuk menghadiri kejuaraan National Football League Super Bowl.

"Tidak ada yang bisa dipindah kembali. Tempat ini adalah lokasi pembongkaran. Sisanya akan dihancurkan. Semuanya dihancurkan," katanya.

Trump juga mengatakan bahwa ia terbuka terhadap kemungkinan mengizinkan beberapa pengungsi Palestina masuk ke Amerika Serikat, tetapi akan mempertimbangkan permintaan tersebut berdasarkan kasus per kasus.

Ezzat El Rashq, anggota biro politik Hamas, mengecam pernyataan terbaru Trump tentang pembelian dan kepemilikan Gaza, kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
