HOME NEWS NUSANTARA

Polda Aceh Gelar Operasi Seulawah 2025, Ini Pelanggaran Lalin yang Ditindak

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |21:51 WIB
Polda Aceh Gelar Operasi Seulawah 2025, Ini Pelanggaran Lalin yang Ditindak
Polda Aceh Melaksanakan Operasi Keselamatan Seulawah 2025. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Menjelang Bulan Suci Ramadan dan Idul Fitri 1446 H, Polda Aceh melaksanakan Operasi Keselamatan Seulawah 2025 sebagai upaya meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Aceh. Kegiatan ini berlangsung selama 14 hari, mulai 10 hingga 24 Februari 2025, dengan mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, dan humanis untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang kondusif bagi masyarakat.

Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko menyatakan bahwa momentum menjelang Ramadan menjadi waktu yang sangat penting untuk memastikan lalu lintas berjalan lancar dan aman, terutama mengingat peningkatan mobilitas masyarakat dalam persiapan ibadah dan mudik. 

"Operasi ini tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga membangun kesadaran bersama tentang pentingnya keselamatan di jalan raya," kata Kartiko dalam keteranganya, Senin (10/2/2025). 

Sebanyak 846 personel Polri dilibatkan dalam operasi ini, yang terdiri dari 130 personel Polda Aceh dan 716 personel Polres jajaran. Mereka akan dibagi ke dalam Satgas Deteksi, Preemtif, Preventif, Gakkum, dan Banops untuk memastikan operasi berjalan efektif.

Berdasarkan data Integrated Road Safety Management System (IRSMS) tahun 2024, Provinsi Aceh mencatat 3.518 kecelakaan lalu lintas dengan total korban 6.478 orang, termasuk 631 korban meninggal dunia. Sementara itu, pada Januari 2025, telah terjadi 295 kecelakaan dengan 527 korban, di mana 55 korban meninggal dunia. Data ini menunjukkan urgensi upaya bersama untuk menurunkan angka kecelakaan.

 

