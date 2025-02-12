Advertisement
HOME NEWS NEWS

Siswa SDN Pangarakan 01 Ciburuy Antusias Ikuti Literasi MNC Land dan MNC Peduli

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |17:35 WIB
Siswa SDN Pangarakan 01 Ciburuy Antusias Ikuti Literasi MNC Land dan MNC Peduli
Siswa SDN Pangarakan 01 Ciburuy Antusias Ikuti Literasi MNC Land dan MNC Peduli (Foto: Putra R/Okezone)
BOGOR - MNC Land dan MNC Peduli mengajak siswa SDN Pangarakan 01 Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor untuk mendalami literasi dan pemanfaatan perpustakaan. Para siswa diajak untuk melakukan berbagai kegiatan yang mengasah kreativitas dan pengetahuan.

"Hari ini, ada kunjungan dari MNC Land dan MNC Peduli, kami menyelenggarakan beberapa kegiatan di antaranya yang pertama adalah lomba mewarnai untuk siswa kelas 1 sampai kelas 3, kemudian ada eksperimen langsung yang dilakukan oleh siswa mengenai bagaimana siswa merangkai listrik, kemudian serah terima bantuan buku cerita juga dari MNC Peduli ke sekolah kami untuk menambah preferensi bagi perpustakaan," kata Kepala SDN Pangarakan 1 Ayi Kurniati, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, kegiatan ini sangat bagus untuk menambah kreatifitas dan menjadi pengalaman yang berharga bagi siswanya. Para siswa pun sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan ini.

"Kegiatan ini saya nilai sangat bagus, bisa meningkatkan kreativitas anak. Apalagi, ketika anak diberitahukan ada acara kegiatan ini mereka sangat antusias senang sekali," ujarnya.

 

