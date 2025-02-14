Gempa M5,0 Guncang Muara Binuangeun Banten, Tidak Berpotensi Tsunami



JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,0 mengguncang Muara Binuangeun, Banten, Jumat 14 Februari 2025, pukul 19.28 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 97 km Barat Daya Muara Binuangeun pada kedalaman 10 Kilometer di lokasi 7.62 Lintang Selatan dan 105.49 Bujur Timur.

“Info Gempa Mag:5.0, 14-Feb-25 19:28:30 WIB, Lok:7.62 LS,105.49 BT (97 km BaratDaya MUARABINUANGEUN-BANTEN), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Awaludin)