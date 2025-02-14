Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gunung Semeru Erupsi Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |08:07 WIB
Gunung Semeru Erupsi Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter
Gunung Semeru erupsi pagi tadi (Foto : PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Semeru mengalami erupsi pagi ini, Jumat (14/2/2025) pukul 04.52 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan Gunung Semeru meluncurkan abu vulkanik 1000 meter di atas puncak.

Gunung Semeru yang secara administratif terletak dalam dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur itu masih berstatus waspada atau level II.

Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Jumat, 14 Februari 2025, pukul 04:52 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 1000 m di atas puncak (± 4676 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Yadi Yuliandi dalam keterangannya.

Sementara itu, Yadi Yuliandi mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 163 detik.

Lebih lanjut, Yadi Yuliandi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184578//semeru-q6mX_large.jpg
Breaking News! Gunung Semeru Meletus Dahsyat, Waspada Awan Panas dan Lontaran Batu Pijar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183835//gunung_semeru_erupsi-dSWE_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi, Kolom Abu Capai 500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/340/3181910//gunung_semeru-BSvJ_large.jpg
1.211 KK Terisolir Akibat Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181685//gunung_semeru-q6yn_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179702//gunung-cRdj_large.jpg
Breaking News! Gunung Semeru Meletus Hebat Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179493//gunung_semeru-m5PH_large.jpg
Waspada! Gunung Semeru Dua Kali Erupsi Pagi Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement