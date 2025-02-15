Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas di Tol Cipularang KM 76

PURWAKARTA – Seorang pria paruh baya ditemukan tewas di area Tol Cipularang Km 76.400 B (dari Bandung arah Jakarta) Kecamatan Babakan Cikalo, Kabupaten Purwakarta. Penemuan jenazah tersebut sempat membuat geger warga sekitar.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun jasad pria yang diperkirakan berusia 55 tahun itu ditemukan sudah tak bernyawa dengan posisi telentang dengan kepala di timur, kaki di barat, berada di pinggir barier beton/row.

Kepala Unit PJR Tol Cipularang Iptu, Dadang Setiawan mengatakan, pada saat ditemukan jasad Mr X mengenakan kemeja hitam celana jeans biru gelap dan sandal.

“Awalnya petugas piket PJR menerima laporan jam 17.25 WIB, selanjutnya disampaikan ke operator kemudian kami Bersama tiga anggota lainnya mendatangi TKP dan mengevakuasi mayat menggunakan ambulans ke rumah sakit terdekat,” kata Dadang, Jumat (14/2/2025).

Sementara itu, untuk penanganan selanjutnya, kasus ini dilimpahkan ke Polres Purwakarta.

(Awaludin)