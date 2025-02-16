Makan Bergizi Gratis Sampai di Distrik Homeyo Papua Tengah: Terima Kasih Bapak Prabowo

JAKARTA - Warga Distrik Homeyo, Intan Jaya Papua Tengah menyambut bahagia program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto. Mereka mengaku senang karena setiap hari anak-anak mereka bisa menikmati makanan sehat bergizi dengan protein yang jarang mereka bisa dapatkan.

Seorang bapak dari keluarga prasejahtera Intan Jaya Papua Tengah, Yames Bagau menceritakan kehidupannya yang tidak bekerja melainkan berkebun. Ia menjelaskan, keluarganya terbiasa mengandalkan hasil panen untuk mereka masak dan menjadi lauk sehari-hari. Daging ayam dan ikan merupakan makanan yang sangat jarang mereka makan karena keterbatasan uang.

"Saya tidak kerja, bapak. Kalau kebun ada. Tanam ubi, kenari, sayur ubi, jagung. Kalau saya di sini tuh biasa makan ubi. Ayam, ikan itu satu-satu kali saja. Kalau ada uang kita beli, baru masak makan begitu," kata Yames, seorang orangtua murid, Minggu (16/2/2025).

Hal senada disampaikan, Bagus Bagubau selaku orangtua siswa SDN Inpres Pogapa Intan Jaya Papua Tengah mengatakan, keluarganya terbiasa makan sayur ubi atau buncis yang mereka tanam di kebun.

"Sehari-sehari itu kerja di kebun terus babat rumput, terus bikin pagar. Makan sayur ubi dengan ada buncis makan," ujar Bagus.