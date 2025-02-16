Breaking News! Gempa 4,3 Magnitudo Guncang Selayar Sulawesi Selatan

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 4,3 mengguncang Selayar, Sulawesi Selatan pagi ini. Gempa tersebut berada di kedalaman 524 Km.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 08.55 WIB, Minggu (16/2/2025). Koordinat gempa 7.33 Lintang Selatan dan 120.26 Bujur Timur.

“Mag:4.3, 16-Feb-2025 08:55:25WIB, Lok:7.33LS, 120.26BT (119 km BaratDaya SELAYAR-SULSEL), Kedlmn:524 Km,” demikian keterangan yang ditulis BMKG yang dilihat Okezone.

Adapun Titik gempa berada di 119 kilometer Selayar, Sulawesi Selatan dengan kedalaman 524 kilometer.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui apakah ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Fahmi Firdaus )