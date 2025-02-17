Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Tewas Diduga Dianiaya Oknum TNI, Massa Mengamuk Blokade Jalan Trans Papua! 

Chanry Andrew S , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |00:18 WIB
Warga Tewas Diduga Dianiaya Oknum TNI, Massa Mengamuk Blokade Jalan Trans Papua! 
Warga tewas diduga dianiaya oknum TNI, massa blokade Jalan Trans Papua Barat Daya (Foto : Chanry Suripatty/Okezone)
A
A
A

SORONG - Ratusan warga memblokade ruas Jalan Trans Papua Barat Daya di Kota Sorong, pada Minggu (16/2/2025) siang. Aksi ini merupakan buntut dari tewasnya seorang warga, Abner Kareth, yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang oknum TNI Angkatan Darat.

Blokade jalan ini membuat arus lalu lintas dari kota sorong ke Kabupaten Sorong dan beberapa daerah lainnya lumpuh total. Sejumlah warga yang hendak melintas terpaksa menunggu berjam-jam di lokasi.

Situasi sempat memanas ketika rombongan Dandim 1802 Sorong dan Danrem 181 Praja Vira Tama tiba di lokasi. massa mengadang rombongan tersebut, menuntut kejelasan dan keadilan atas kematian Abner Kareth.

Kuasa hukum keluarga korban, Leonard Idjie, menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, pelaku penganiayaan adalah seorang oknum TNI. Ia mengecam keras tindakan kekerasan yang berujung kematian terhadap warga Papua.

Sementara itu, Kapenrem 181 Praja Vira Tama, Mayor Infanteri Bambang Triyono, menegaskan bahwa pihak TNI saat ini tengah melakukan penyelidikan mendalam atas dugaan keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa ini.

 

