INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Kecelakaan Maut Truk Vs Mobil, 2 Balita Dikabarkan Meninggal Dunia

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |17:49 WIB
Kecelakaan Maut Truk Vs Mobil, 2 Balita Dikabarkan Meninggal Dunia
Kecelakaan maut di Sampang dikabarkan menewaskan dua balita (Foto : Okezone/Diwan)
A
A
A

SAMPANG - Kecelakaan melibatkan truk dengan Toyota Kijang terjadi di Jalan Raya Jrengik, Sampang, Madura, Jawa Timur, Selasa (18/2/2025).

Berdasarkan informasi yang diperoleh Okezone, akibat kecelakaan itu dua balita dikabarkan meninggal dunia usai dilarikan kerumah sakit dan dua orang lainya mengalami luka-luka.

Adapun kedua kendaraan mengalami rusak parah dan rinsek dibagian depan serta rodanya copot. Diketahui, truk dengan nomor polisi N 8548 UP dikemudikan oleh Moh. Arifin (26) Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

Sementara, mobil Toyota Kijang nomor polisi M 1461 AU dikendarai Fajar Hanif (30) warga Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, kijang ini membawa tiga penumpang yakni Rahma (27) dan dua balita.

KBO Lantas Ipda Chandra Heriyanto membenarkan peristiwa laka tersebut terjadi di Jalan Raya Jerengik, Sampang, Madura.

"Iya, telah terjadi laka lantas sekitar pukul 10.15 WIB, saat ini anggota sedang melakukan penyelidikan di TKP," ujarnya.

Menurutnya, kronologi berawal mobil Toyota Kijang melaju dari arah barat ke timur sesampainya di TKP menyalip kendaraan yang ada di depannya, sedangkan dari arah berlawanan melaju kendaran truk karena jarak terlalu dekat dan tidak cukup ruang maka terjadilah tabrakan.

