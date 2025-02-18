Advertisement
HOME NEWS JABAR

Edukasi Bagi Anak-Anak, MNC Peduli dan MNC Land Adakan Program Go Green di Sukabumi

Ilham Nugraha , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |18:24 WIB
Edukasi Bagi Anak-Anak, MNC Peduli dan MNC Land Adakan Program Go Green di Sukabumi
MNC Peduli
A
A
A

SUKABUMI - Sebuah pengalaman belajar yang unik dan berkesan diberikan kepada puluhan anak-anak SDN Babakan Kencana melalui program Go Green yang diinisiasi oleh MNC Peduli dan MNC Land. 

Di tengah era digitalisasi yang kerap menjauhkan anak-anak dari alam, kegiatan yang berlangsung di Kampung Eduwisata Bodogol, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi ini, menjadi oase edukasi yang membangun kesadaran lingkungan sejak dini.

Kampung Eduwisata Bodogol sendiri tak hanya memiliki potensi wisata edukatif yang besar, kampung ini juga berdekatan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City. Dalam kegiatan ini, anak-anak tidak hanya belajar secara teori tetapi juga langsung berinteraksi dengan alam. 

"Kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sangat baik untuk memperluas pengetahuan dan kepedulian terhadap lingkungan terutama pada generasi muda," ujar Head of CSR MNC Group MNC Peduli, Tengku Havid, Selasa (18/2/2025). 

Didampingi oleh Kelompok Tani Hoya, mereka diajak untuk melakukan eksplorasi lingkungan, mengenal berbagai jenis tanaman, serta merasakan serunya berkebun dan panen hasil tani. Tidak hanya itu, mereka juga berkesempatan memberi makan hewan ternak dan membuat cocodema, sebuah pot tanaman alami yang ramah lingkungan.

"Ini dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan untuk anak-anak dalam pembelajaran, terutama pengalaman secara langsung dan merupakan bagian dari pendidikan karakter yang masuk dalam konsep green school," paparnya. 

Selain edukasi lingkungan, acara ini juga menggabungkan unsur kebudayaan dan permainan tradisional. Anak-anak belajar membuat wayang dan memainkan permainan tradisional yang semakin jarang ditemui.

"Dengan adanya kegiatan ini, harapannya agar anak-anak dapat lebih kreatif dalam berfikir, berinovasi dan dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan," tambahnya. 

Sementara itu, Andri, perwakilan dari Kampung Hoya, mengaku kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menghidupkan kembali wisata edukasi yang sempat vakum. 

 

