Pelaku Cor Mayat Pemilik Ruko di Pulogadung Usai Dikerubungi Lalat

JAKARTA - Pemilik ruko berinisial JS (69) tewas dibunuh anak buahnya sendiri, seorang kuli bangunan berinisial ZA (35). Belakangan ZA mengecor jasad JS untuk menutupi jejak pembunuhan tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly menjelaskan, pelaku sebenarnya menyadari korban telah tak bernyata sejak 16 Februari 2025. Namun, pelaku membiarkan jasad korban tetap terbaring di ruko tersebut.

"Keesokan harinya (tanggal 17) tersangka mengecek lagi korban, kemudian menyeret korban ke belakang proyek dan memasukan korban di bekas saluran air," kata Nicolas, Kamis (27/2/2025).

Barulah pada 18 Februari 2025 pelaku memutuskan untuk mengecor korban. Saat itu, ZA yang mengecek mayat korban mendapati mayat tersebut telah dikerubungi lalat.

"Tersangka akhirnya melihat lalat yang sudah mengerubungi korban. Selanjutnya tersangka menutup korban dengan pasir dan membuat cor adukan semen dan selanjutnya mengecor korban, menutup lagi dengan bata," tuturnya.