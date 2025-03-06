Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Mengintip Menu MBG Bulan Ramadhan di Sukabumi, Ini Isinya

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |18:46 WIB
Mengintip Menu MBG Bulan Ramadhan di Sukabumi, Ini Isinya
Menu makan bergizi gratis Bulan Ramadhan di Sukabumi (Foto : Okezone/Dharmawan H)
A
A
A

SUKABUMI - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Bulan Ramadhan di Kota Sukabumi, menyalurkan paket makanan kepada 3.513 penerima manfaat. Menu yang biasa digunakan untuk makan siang diganti dengan paket makanan bergizi yang tidak cepat basi. 

Dalam awal pelaksanaan program di Kota Sukabumi pada Kamis (6/3/2015), Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cibeureum Kota Sukabumi, mendistribusikan paket makanan kepada 3025 siswa, 42 orang ibu hamil, 156 orang ibu menyusui dan 290 orang balita. 

Sasaran distribusi dilakukan kepada 325 siswa SDN Cibungur, 383 siswa SDIT Al-Amien, 100 siswa SDN Loasari, 203 siswa SDN Rancakadu, 680 siswa SMP 12 Kota Sukabumi, 1334 siswa SMAN 5 Kota Sukabumi. Untuk ibu hamil dan menyusui serta anak balita penyaluran 488 orang di Posyandu Kelurahan Babakan. 

Menu yang diberikan kepada siswa pada hari ini, berupa roti, telur rebus, susu UHT 115 ml, jeruk, dan kurma untuk siswa SD sebanyak 3 butir sedangkan untuk siswa SMP dan SMA sebanyak 5 butir. Lalu menu untuk anak balita berupa susu UHT, biskuit dan jeruk dan menu untuk ibu hamil dan menyusui berupa susu Prenagen Lova. 

Salah satu penerima manfaat, Wafa (17) siswa kelas X-11 SMAN 5 Kota Sukabumi, mengatakan menu pengganti makan siang tersebut sangat bermanfaat dan bagus sebagai makanan untuk berbuka puasa. Alasannya tidak semua siswa mempunyai makanan takjil. 

"Menunya lumayan, jadi makanannya dibawa ke rumah. Kalau nasi kan di rumah juga ada, sama roti sudah pas buat takjil," ujar Wafa kepada Okezone.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188462//mbg-NLoy_large.jpg
BGN Pangkas Insentif Rp6 Juta per Hari untuk Dapur MBG Nakal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188458//purbaya-hW36_large.jpg
Viral Purbaya Usul MBG Diganti Uang, Kemenkeu: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187142//kepala_bgn-wcZe_large.jpg
BGN Targetkan 24 Ribu Dapur MBG Terbangun hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187138//prabowo-3jg2_large.jpg
286 Dapur MBG Layani 600 Ribu Pengungsi di Aceh–Sumatera Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186756//mbg-d5vn_large.jpg
SPPG Aceh Distribusikan Ratusan Ribu Paket MBG untuk Korban Bencana Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186719//pemerintah-UX46_large.jpg
Sambangi Ponpes Cipasung, Wakil Kepala BGN: Santri Harus Mampu Produksi Kebutuhan Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement