Mengintip Menu MBG Bulan Ramadhan di Sukabumi, Ini Isinya

SUKABUMI - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Bulan Ramadhan di Kota Sukabumi, menyalurkan paket makanan kepada 3.513 penerima manfaat. Menu yang biasa digunakan untuk makan siang diganti dengan paket makanan bergizi yang tidak cepat basi.

Dalam awal pelaksanaan program di Kota Sukabumi pada Kamis (6/3/2015), Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cibeureum Kota Sukabumi, mendistribusikan paket makanan kepada 3025 siswa, 42 orang ibu hamil, 156 orang ibu menyusui dan 290 orang balita.

Sasaran distribusi dilakukan kepada 325 siswa SDN Cibungur, 383 siswa SDIT Al-Amien, 100 siswa SDN Loasari, 203 siswa SDN Rancakadu, 680 siswa SMP 12 Kota Sukabumi, 1334 siswa SMAN 5 Kota Sukabumi. Untuk ibu hamil dan menyusui serta anak balita penyaluran 488 orang di Posyandu Kelurahan Babakan.

Menu yang diberikan kepada siswa pada hari ini, berupa roti, telur rebus, susu UHT 115 ml, jeruk, dan kurma untuk siswa SD sebanyak 3 butir sedangkan untuk siswa SMP dan SMA sebanyak 5 butir. Lalu menu untuk anak balita berupa susu UHT, biskuit dan jeruk dan menu untuk ibu hamil dan menyusui berupa susu Prenagen Lova.

Salah satu penerima manfaat, Wafa (17) siswa kelas X-11 SMAN 5 Kota Sukabumi, mengatakan menu pengganti makan siang tersebut sangat bermanfaat dan bagus sebagai makanan untuk berbuka puasa. Alasannya tidak semua siswa mempunyai makanan takjil.

"Menunya lumayan, jadi makanannya dibawa ke rumah. Kalau nasi kan di rumah juga ada, sama roti sudah pas buat takjil," ujar Wafa kepada Okezone.