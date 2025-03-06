Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Penyebab Kebakaran Kantor Disdik Sumut : Buang Puntung Rokok Sembarangan

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |10:41 WIB
Penyebab Kebakaran Kantor Disdik Sumut : Buang Puntung Rokok Sembarangan
Penyebab Kebakaran Kantor Disdik Sumut : Buang Puntung Rokok Sembarangan (Foto Ilustrasi/Freepik)
MEDAN - Polisi mengungkap penyebab kebakaran yang melanda gedung Kantor Dinas Pendidikan Sumatera Utara di Jalan Cik Ditiro, Kota Medan yang terjadi pada Rabu siang, 26 Februari 2025. 

Polisi menyebut kebakaran dipicu aksi perokok yang membuang puntung rokoknya secara sembarangan hingga menyulut api dan kebakaran.

"Api diduga dari adanya perokok di kamar mandi dan puntung rokoknya dibuang di jendela, yang mana di bawah jendela terdapat plafon yang dipenuhi tumpukkan sampah kertas dan tisu hingga menciptakan api yang membakar bagian gedung Kantor, " kata Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon, Kamis (6/3/2025). 

Siti mengaku pihaknya kini tengah menyelidiki identitas perokok itu. Si perokok terancam di penjara jika nantinya ditemukan unsur lalai atau kesengajaan dalam peristiwa tersebut 

"Identitasnya kita belum tahu. Tapi nanti kalau terbukti (ada kelalaian dan kesengajaan), ya kita lakukan penindakan sesuai ketentuan perundang-undangan," tukasnya. 

