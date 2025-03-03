Kebakaran Gudang Barang Bekas di Bantul, Kerugian Rp550 Juta

BANTUL - Kerugian akibat kebakaran gudang barang bekas di Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Bantul ditaksir mencapai Rp 550 juta. Api melahap seluruh bangunan serta barang-barang yang ada di gudang.

"Perkiraan kerugian yang harus ditanggung pemilik mencapai Rp 550 juta," ujar Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana, Senin (3/3/2025).

Lebih lanjut, Jeffry menerangkan kejadian bermula ketika korban membakar tumpukan sampah styrofoam. Tak disangka, styrofoam tersebut justru diterpa angin sehingga beterbangan dan membakar barang-barang barang-barang lainnya.

Meski sempat berusaha memadamkan, namun pemilik dan beberapa orang pekerja tak sanggup menjinakkan api yang semakin membesar. "Apinya justru semakin membesar," tutur Jeffry.

Melihat ada kobaran api, salah seorang satpam PT Madukismo langsung inisiatif mengeluarkan satu unit mobil damkar untuk pertolongan pertama. Tak berselang lama, petugas damkar BPBD Kasihan juga tiba di lokasi.