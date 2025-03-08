Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kurang Negara Peserta, Swiss Batalkan Konferensi soal Palestina

Siti Gea Arzetty , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |11:03 WIB
Kurang Negara Peserta, Swiss Batalkan Konferensi soal Palestina
Negara Peserta Kurang, Swiss Batalkan Konferensi soal Palestina (Reuters)
A
A
A

JENEWA - Swiss telah membatalkan konferensi tentang penerapan Konvensi Jenewa ke wilayah Palestina yang diduduki karena kurangnya peserta.  Kementerian Luar Negeri Swiss mengonfirmasi hal ini setelah beberapa negara menyatakan ketidakpuasannya.

1. Swiss Batal Gelar Konferensi

Swiss itu telah mengundang 196 pihak ke konvensi untuk berpartisipasi dalam konferensi 7 Maret di Jenewa mengenai situasi warga sipil yang tinggal di Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur. Namun, pertemuan itu telah dibatalkan. 

"Karena tidak adanya konsensus antara Pihak-Pihak Kontrak Tinggi, (Swiss), sebagai Negara penyimpan, memutuskan untuk tidak mengadakan pertemuan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri  Swiss, Nicolas Bideau pada X.

Konferensi tersebut dimaksudkan untuk membahas Konvensi Jenewa Keempat, bagian dari serangkaian perjanjian internasional yang disetujui pada tahun 1949 setelah Perang Dunia Kedua, yang mendefinisikan perlindungan kemanusiaan bagi warga sipil yang tinggal di wilayah konflik bersenjata atau pendudukan.

Pembatalan tersebut merupakan pukulan diplomatik bagi Swiss yang netral. 

2. Reaksi Dubes Palestina untuk PBB

Duta Besar Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Ibrahim Khraishi, mengatakan kepada Reuters sebelumnya, delegasinya tidak berencana untuk menghadiri acara tersebut. Ia mengkritik rancangan deklarasi yang diedarkan di antara para peserta.

"Kami ingin masyarakat internasional mengambil langkah-langkah konkret dan ini tidak sesuai harapan," katanya kepada Reuters.

Ia mengatakan langkah-langkah tersebut dapat mencakup langkah-langkah ekonomi atau diplomatik terhadap Israel. 

"Yang kami inginkan adalah agar Konvensi Jenewa dilaksanakan."

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Swiss Gaza Palestina
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/18/3188317/perdana_menteri_qatar_syekh_mohammed_bin_abdulrahman_bin_jassim_al_thani-oyXg_large.jpg
Israel 600 Kali Melanggar, PM Qatar Sebut Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza Capai Momen Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/18/3186783/gaza_hancur_diserang_israel-AG8w_large.jpg
Korban Tewas di Gaza Tembus 70 Ribu Orang, Israel Terus Lancarkan Serangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186282/pemerintah-0BTz_large.jpg
Soroti Konflik Palestina-Israel, Menag: Indonesia Harus Ikut Serta Jaga Perdamaian Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183915/richard_falk-L295_large.jpg
Selidiki Pelanggaran Israel, Pakar Hukum Internasional Diinterogasi di Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183892/kondisi_pengungsi_gaza-TWnG_large.jpg
Musim Dingin di Gaza, Tenda Pengungsi Ambruk dan Kondisi Kemanusiaan Memburuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183489/pemukim_israel_bakar_masjid_dan_alquran_di_tepi_barat-2Dvc_large.jpg
Dunia Kecam Pemukim Israel Bakar Masjid dan Alquran di Tepi Barat Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement