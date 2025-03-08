Kurang Negara Peserta, Swiss Batalkan Konferensi soal Palestina

JENEWA - Swiss telah membatalkan konferensi tentang penerapan Konvensi Jenewa ke wilayah Palestina yang diduduki karena kurangnya peserta. Kementerian Luar Negeri Swiss mengonfirmasi hal ini setelah beberapa negara menyatakan ketidakpuasannya.

1. Swiss Batal Gelar Konferensi

Swiss itu telah mengundang 196 pihak ke konvensi untuk berpartisipasi dalam konferensi 7 Maret di Jenewa mengenai situasi warga sipil yang tinggal di Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur. Namun, pertemuan itu telah dibatalkan.

"Karena tidak adanya konsensus antara Pihak-Pihak Kontrak Tinggi, (Swiss), sebagai Negara penyimpan, memutuskan untuk tidak mengadakan pertemuan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Swiss, Nicolas Bideau pada X.

Konferensi tersebut dimaksudkan untuk membahas Konvensi Jenewa Keempat, bagian dari serangkaian perjanjian internasional yang disetujui pada tahun 1949 setelah Perang Dunia Kedua, yang mendefinisikan perlindungan kemanusiaan bagi warga sipil yang tinggal di wilayah konflik bersenjata atau pendudukan.

Pembatalan tersebut merupakan pukulan diplomatik bagi Swiss yang netral.

2. Reaksi Dubes Palestina untuk PBB

Duta Besar Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Ibrahim Khraishi, mengatakan kepada Reuters sebelumnya, delegasinya tidak berencana untuk menghadiri acara tersebut. Ia mengkritik rancangan deklarasi yang diedarkan di antara para peserta.

"Kami ingin masyarakat internasional mengambil langkah-langkah konkret dan ini tidak sesuai harapan," katanya kepada Reuters.

Ia mengatakan langkah-langkah tersebut dapat mencakup langkah-langkah ekonomi atau diplomatik terhadap Israel.

"Yang kami inginkan adalah agar Konvensi Jenewa dilaksanakan."