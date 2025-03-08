Dapur Terendam Banjir, Warga Citereup Dayeuhkolot Tak Bisa Sahur

Kondisi rumah warga di Kampung Babakan Leuwi Bandung, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung tergenang banjir (Foto: Agi Ilman/Okezone)

BANDUNG - Hujan deras yang mengguyur sejak Jumat 7 Maret menyebabkan banjir di Kampung Babakan Leuwi Bandung, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai 1,5 meter akibat luapan Sungai Cikapundung yang bermuara ke Sungai Citarum.

Ketua RW 01, Yomi Triadiansyah (42), menjelaskan bahwa banjir ini terjadi akibat tingginya debit air dari Kota Bandung, bukan hanya karena hujan lokal. “Banjir tadi malam itu memang luapan dari debit air dari Kota Bandung. Kadang di sini tidak hujan, tapi tetap banjir,” ujarnya, Sabtu (8/3/2025).

Menurutnya, banjir kali ini cukup parah karena air naik dengan cepat hanya dalam hitungan menit. Yomi menjelaskan, jika warga yang terdampak mencapai 1.200 jiwa dari enam RT di wilayahnya.

“Biasanya ketinggian air sekitar 30-50 cm, tapi kali ini mencapai 1,5 meter. Mungkin karena hujan deras di banyak tempat, akhirnya air bermuara ke wilayah kami,” katanya.

Tak hanya itu ia menyebut jika air mulai naik sejak waktu berbuka puasa dan mencapai puncaknya sekitar pukul 02.00 dini hari.

“Begitu azan Magrib, kami baru berbuka, tiba-tiba air deras datang. Akhirnya buka puasa yang dinanti-nanti jadi buyar,” ungkapnya.