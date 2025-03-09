Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hilang Kendali, Kapal Tanker Tabrak Rumah dan Pos Polisi hingga Hancur

Gusti Yennosa , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |00:05 WIB
Hilang Kendali, Kapal Tanker Tabrak Rumah dan Pos Polisi hingga Hancur
Kapal tanker tabrak rumah dan pos polisi di Riau (Foto: Ist)
BATAM - Diduga akibat mesin mati, sebuah kapal tanker dengan nama lambung  WM Natuna terseret arus hingga menghantam rumah warga dan pos polisi di perairan Telaga Punggur, Kota Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 8 Maret 2025.

Insiden tersebut mengakibatkan rumah warga dan pos polisi serta kapal hancur akibat benturan keras. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Saat kejadian tampak kapal tanker mendadak kehilangan kendali. Dari rekaman video amatir yang diambil oleh warga, terlihat kapal tanker hanyut dan terbawa oleh arus. 

Dalam hitungan menit, kapal tanker ini menghantam rumah warga dan pos polisi. Bahkan, speeboad yang sedang sandar di bibir Pelabuhan Rakyat ikut rusak berat.

Sebelumnya, diduga kapal  tanker ini hendak berpindah parkir dari Perairan Kabil menuju Perairan Punggur. Namun, diduga kapal tanker ini mengalami mati mesin dan gangguan kemudi, sehingga kapal ini terbawa arus dan langsung menghadap bagian belakang rumah warga.

 

Telusuri berita news lainnya
