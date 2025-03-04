Tabrakan Kapal di Perairan Tanjab Timur, 3 Nelayan Ditemukan Tewas



JAMBI - Setelah memperluas area pencarian hingga 322 Nm atau sekitar 555 km, tim SAR gabungan yang terdiri dari Rescue Unit Siaga SAR Tungkal, Polairud Polda Jambi, TNI AL dan nelayan berhasil menemukan 2 orang yang hilang akibat tabrakan kapal di Perairan Kampung Laut, Kabupaten Tanjungjabung (Tanjab) Timur, Jambi. Naas saat ditemukan, keduanya dalam keadaan meninggal dunia secara mengapung di perairan.

"Pertama kali ditemukan oleh nelayan yang melihat sebuah objek yang diduga korban kecelakaan kapal di perairan kampung laut," ujar Kepala Humas Basarnas Jambi, Lutfi kepada wartawan, Selasa (4/3/2025).

Saat mendapatkan informasi tersebut, tim SAR gabungan langsung menuju lokasi yang berjarak kurang lebih 0.9 Nm dari lokasi kejadian.

"Setelah dicek petugas, objek yang ditemukan atas nama Juprianto (36) dalam keadaan meninggal dunia," jelasnya.

Sekitar 3 jam kemudian, ujarnya, korban ketiga atas nama Lukman (22) ditemukan mengapung dalam keadaan meninggal dunia pada jarak 0,8 Nm dari lokasi kejadian.

"Kedua korban tersebut langsung dibawa menuju pelabuhan Roro Kuala Tungkal. Kemudian dibawa ambulance ke rumah sakit terdekat," tuturnya.