HOME NEWS SUMUT

Nekat Gelar Razia Narkoba, 3 Polisi Gadungan Ambruk Ditembak

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |20:05 WIB
Nekat Gelar Razia Narkoba, 3 Polisi Gadungan Ambruk Ditembak
Penembakan (foto: freepik)
A
A
A


KARO - Polisi menangkap empat orang pemuda yang melakukan pemerasan terhadap seorang warga di Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Dalam menjalankan aksinya, tiga dari empat pemuda itu mengaku sebagai Polisi yang sedang melakukan razia narkoba.

Kapolres Karo, AKBP Eko Yulianto, mengatakan keempat pemuda itu adalah RBP (28), PB (39), YG (37), dan R (39). Mereka ditangkap dari salah satu penginapan di Jalan Djamin Ginting, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo pada Senin dini hari, 10 Maret 2025 kemarin.

Eko menjelaskan bahwa peristiwa pemerasan itu bermula dari salah satu tersangka, RBP (28), yang mengenal korban dan mengundangnya ke penginapan dengan dalih untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dan bermain judi online bersama. Namun, ketika korban berada di dalam kamar, tiga pelaku lainnya PB (39), YG (37), dan R (39) tiba-tiba masuk dan mengaku sebagai anggota polisi.

Salah satu pelaku bahkan menodongkan senjata jenis softgun ke arah korban sambil memerintahkan korban untuk tiarap. Dalam situasi terancam, korban tidak berani melawan. Para pelaku kemudian merampas barang-barang milik korban, termasuk handphone, dompet, uang tunai, dan sepeda motor.

Tak hanya itu, para pelaku juga memaksa korban menghubungi istrinya dan meminta uang tebusan sebesar Rp 15 juta agar korban dapat dibebaskan. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh istri korban. Gagal memperoleh uang tebusan, para pelaku membawa korban ke rumahnya.

Namun, karena istri korban tidak ada di rumah, mereka pun membawa korban berkeliling sebelum akhirnya melepaskannya dengan ancaman untuk segera menyerahkan uang tebusan. Barang-barang milik korban tetap disita sebagai jaminan.

 

Halaman:
1 2
      
