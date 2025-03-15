Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dukcapil DKI Tak Gelar Operasi Yustisi Pendatang Usai Lebaran, Ini Alasannya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |02:01 WIB
Dukcapil DKI Tak Gelar Operasi Yustisi Pendatang Usai Lebaran, Ini Alasannya
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta tetap berlaku ramah hingga adil bagi para pendatang pasca Idul Fitri 1446 Hijriah/2025. Hal itu dipertegas Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin dengan tidak melakukan operasi yustisi seperti tahun sebelumnya. 

“Jakarta tetap ramah terhadap warga dan pendatang. Jakarta tetap berlaku adil, tetap menarik, dan memberikan kebahagian pada setiap orang. Namun, harus tetap terukur, sehingga perwujudan menjadi kota global bisa tercapai. Oleh karena itu, tahun ini operasi yustisi tidak kami lakukan seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Budi di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Budi menjelaskan, pertumbuhan penduduk di Jakarta setiap bulan berasal dari kelahiran rata-rata sebesar 8.796 jiwa. Sementara itu, pertumbuhan penduduk dalam satu momentum, seperti pasca-Lebaran, dalam periode 2021-2024, rata-rata jumlah pendatang di Jakarta sebanyak 22.412 jiwa. 

Data tersebut menunjukkan terjadi lonjakan kenaikan jumlah penduduk di Jakarta dalam satu momentum tertentu. Pihaknya terus berkomitmen mengawal pertumbuhan penduduk melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan. 

“Program ini telah berhasil dilakukan pada waktu sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya angka perpindahan penduduk atau migrasi pada tahun 2024 sekitar 37,47 persen dari tahun sebelumnya,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187742/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-pev9_large.jpg
Kendalikan Inflasi, Pramono Usul Lomba Digitalisasi dan Diskon di Mal saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183781/halte-LhlA_large.jpg
Halte Terbengkalai di Jakarta Harus Dibongkar, Tidak Perlu Alasan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183770/pramono-pTDO_large.jpg
Isu Pakan Harimau Ragunan Dibawa Pulang, Ini Respons Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181600/rokok-L7sx_large.jpg
Larangan Penjualan Masuk Raperda KTR, INDEF Wanti-Wanti Efek Domino bagi Ekonomi Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180455/pramono-8ARW_large.jpg
Pramono Sampaikan Belasungkawa kepada Satu Korban Tewas Pohon Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3179981/pramono_anung-OmIQ_large.jpg
Pramono: Tak Ada Larangan Memotret di Ruang Publik Jakarta, tapi Ada Syaratnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement