HOME NEWS YOGYA

KAI Blacklist Terduga Pelaku Pembakar Gerbong Kereta di Stasiun Tugu Yogyakarta

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |11:35 WIB
KAI Blacklist Terduga Pelaku Pembakar Gerbong Kereta di Stasiun Tugu Yogyakarta
KAI Blacklist Terduga Pelaku Pembakar Gerbong Kereta di Stasiun Tugu Yogyakarta (Foto : Okezone)
SOLO – PT KAI mem-blacklist terduga pelaku pembakar tiga gerbong kereta api (KA) eksekutif di Stasiun Tugu Yogyakarta. Foto yang bersangkutan sudah disebar ke stasiun pemberangkatan guna dicegah jika akan naik kereta api.

“Terduga pelaku ini masih anak di bawah umur, jadi identitas belum memiliki KTP. Namun kami sudah mengantisipasi dengan menyebarkan foto terduga pelaku ke semua stasiun pemberangkatan. Jika melihat indikasi sosok ini agar tidak diizinkan naik kereta api,” kata Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih saat dijumpai di Stasiun Solo Balapan, Kota Solo, Sabtu (15/3/2025).

Peristiwa itu menjadi bahan evaluasi KAI Daop 6 Yogyakarta untuk terus berbenah guna meningkatkan pengamanan. Untuk Langkah awal, pihaknya sudah melakukan pemagaran di jalur badug yang sebelumnya terbuka.

“Jalur kereta api itu tidak semua berpintu ya, ada jalur yang terbuka. Begitu ada kejadian itu, kami langsung memagari untuk menegaskan bahwa jalur kereta api semuanya adalah steril,” paparnya.

Hanya petugas yang diperkenankan masuk. Sedangkan orang yang tidak berkepentingan tidak diperkenankan masuk. Pihaknya juga melakukan pemasangan CCTV, khususnya di Stasiun Tugu. 

