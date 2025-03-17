Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gara-Gara Kebijakan Trump, AS Diminta Kembalikan Patung Liberty

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |11:59 WIB
Gara-Gara Kebijakan Trump, AS Diminta Kembalikan Patung Liberty
Patung Liberty. (Foto: Unsplash)
A
A
A

BRUSSELS - Anggota Parlemen Eropa asal Prancis Raphael Glucksmann telah mendesak Amerika Serikat (AS) untuk mengembalikan Patung Liberty, karena menganggap perubahan kebijakan terkini Washington di bawah Presiden Donald Trump bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang diwakili oleh monumen tersebut.

Patung Liberty, yang dirancang oleh pematung Prancis Frederic Auguste Bartholdi dan dibangun oleh Gustave Eiffel, dihadiahkan kepada AS untuk memperingati seratus tahun kemerdekaan Amerika. Sejak 1886, patung tersebut telah berdiri di Pelabuhan New York sebagai simbol kebebasan dan mercusuar bagi para imigran yang mencari kehidupan yang lebih baik.

Imbas Kebijakan Trump

Glucksmann, seorang anggota Parlemen Eropa berhaluan kiri-tengah, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan Trump. Dia menuduh warga AS "berpihak pada para tiran" selama konvensi partainya Place Publique pada Minggu, (16/3/2025).

"Kami akan katakan kepada rakyat Amerika yang memilih berpihak pada para tiran, kepada rakyat Amerika yang memecat para peneliti karena menuntut kebebasan ilmiah: Kembalikan Patung Liberty," katanya kepada kerumunan yang bersorak, seperti dikutip Le Monde.

Sejak menjabat pada Januari, Trump telah melakukan upaya keras untuk merombak badan-badan pemerintah AS dalam upaya untuk menghilangkan pemborosan pengeluaran negara. Selain meluncurkan tindakan keras terhadap imigrasi ilegal dan memblokir inisiatif bantuan asing yang tidak sejalan dengan kebijakannya "America first", perintah eksekutif Trump juga menargetkan hibah federal untuk penelitian iklim dan studi gender.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/18/3190783//kecelakaan_pesawat-8LN0_large.jpg
Jet Pribadi Jatuh di AS, 7 Orang Tewas Termasuk Mantan Pembalap NASCAR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/16/3190617//jared_isaacman-4SkN_large.jpg
Miliarder Jared Isaacman Dikonfirmasi sebagai Pimpinan Baru NASA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190365//ilustrasi-ShPI_large.jpg
Trump Perintahkan Blokade Tanker Minyak Keluar dan Masuk Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190352//ilustrasi-49mB_large.jpeg
AS Klasifikasikan Fentanil Sebagai Senjata Pemusnah Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190345//presiden_as_donald_trump-YTgh_large.jpg
Trump Tambah 7 Negara Dilarang Masuk AS, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/18/3190202//patung_liberty_di_guaiba_brasil_roboh_akibat_terjangan_angin_kencang-gxUY_large.jpg
"Patung Liberty" Setinggi 35 Meter Roboh Diterjang Angin Kencang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement