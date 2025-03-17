Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Curah Hujan Tinggi, Ribuan Rumah di Muarojambi Terdampak Banjir

Azhari Sultan , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |10:28 WIB
Curah Hujan Tinggi, Ribuan Rumah di Muarojambi Terdampak Banjir
Banjir di Muarojambi
A
A
A

MUAROJAMBI - Memasuki pekan kedua ini, debit Sungai Batanghari terus meluap. Akibatnya, ribuan rumah di sejumlah kecamatan di Kabupaten Muarojambi, Jambi terdampak banjir.

Tidak hanya itu, sejumlah akses jalan terputus dan pelajar sekolah terpaksa diliburkan lantaran puluhan sekolah ikut terendam banjir.

Bahkan, tiga desa di Kecamatan Taman Raja, Kabupaten Muarojambi, Jambi menjadi terisolir.

Menurut data BPBD Muarojambi jumlah rumah yang terdampak banjir saat ini telah mencapai seribu rumah.

"Sekitar 1000 rumah terdampak banjir di Kabupaten Muarojambi. Itu tersebar di 11 kecamatan," ujar Wakil Bupati Muarojambi, Junaidi Mahir, Senin (17/3/2025).

Namun begitu, pihaknya sudah mendistribusikan bantuan kepada masyarakat korban banjir.

"Bantuan yang diberikan ini sebagai bentuk komitmen kepedulian pemerintah kepada warga yang tengah dilanda bencana," ungkapnya.

Dia berharap, ratusan paket bantuan yang diberikan dapat mengurangi beban warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Muarojambi banjir jambi banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191094//purbaya-JnAo_large.jpg
Baju Reject Ekspor untuk Korban Bencana Sumatera, Begini Respons Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191100//rsud_aceh_tamiang_kembali_beroperasi_usai_banjir-fcU2_large.jpg
Potret RSUD Aceh Tamiang Kembali Beroperasi Usai Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191087//mobil_tangki_distribusikan_air_bersih_ke_masyarakat_tapanuli_tengah-EoHZ_large.jpg
Sistem Perairan di Tapanuli Tengah Terdampak Banjir, 7 Mobil Tangki Distribusikan Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191083//banjir_bandang_di_wisata_guci-6WhH_large.png
Wisata Guci Tegal Diterjang Banjir Bandang, Belum Ada Laporan Korban Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/340/3191069//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-b0CY_large.jpg
Diterjang Banjir Bandang, Kawasan Wisata Guci Tegal Ditutup Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/340/3191055//banjir_bandang_di_wisata_guci-cYbJ_large.png
Banjir Bandang Rusak Parah Fasilitas Wisata Guci, Pancuran Ikonik Hancur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement