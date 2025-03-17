Curah Hujan Tinggi, Ribuan Rumah di Muarojambi Terdampak Banjir

MUAROJAMBI - Memasuki pekan kedua ini, debit Sungai Batanghari terus meluap. Akibatnya, ribuan rumah di sejumlah kecamatan di Kabupaten Muarojambi, Jambi terdampak banjir.

Tidak hanya itu, sejumlah akses jalan terputus dan pelajar sekolah terpaksa diliburkan lantaran puluhan sekolah ikut terendam banjir.

Bahkan, tiga desa di Kecamatan Taman Raja, Kabupaten Muarojambi, Jambi menjadi terisolir.

Menurut data BPBD Muarojambi jumlah rumah yang terdampak banjir saat ini telah mencapai seribu rumah.

"Sekitar 1000 rumah terdampak banjir di Kabupaten Muarojambi. Itu tersebar di 11 kecamatan," ujar Wakil Bupati Muarojambi, Junaidi Mahir, Senin (17/3/2025).

Namun begitu, pihaknya sudah mendistribusikan bantuan kepada masyarakat korban banjir.

"Bantuan yang diberikan ini sebagai bentuk komitmen kepedulian pemerintah kepada warga yang tengah dilanda bencana," ungkapnya.

Dia berharap, ratusan paket bantuan yang diberikan dapat mengurangi beban warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.