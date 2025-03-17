Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pengendara Motor Meninggal Usai Tertimpa Pohon saat Berangkat Kerja

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |22:54 WIB
Pengendara Motor Meninggal Usai Tertimpa Pohon saat Berangkat Kerja (Foto : Istimewa)
Pengendara Motor Meninggal Usai Tertimpa Pohon saat Berangkat Kerja (Foto : Istimewa)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Seorang pengendara motor di Bandarlampung tewas usai tertimpa pohon tumbang saat tengah melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Senin (17/3/2025). 

Korban diketahui bernama M. Pradana Eka Saputra (34) warga Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandarlampung. 

Saat dikonfirmasi terkait peristiwa tersebut, Kapolsek Tanjung Karang Barat AKP Ono Karyono membenarkan. 

"Benar, korban seorang pengendara motor yang tengah melintas saat terjadinya pohon tumbang di lokasi tersebut tadi sore," ujar Ono, Senin malam.

Ono menyebutkan, peristiwa tersebut berawal saat korban yang hendak berangkat kerja mengendarai Motor Honda Beat warna merah bernomor polisi B 3694 PLM melintasi tempat kejadian perkara (TKP). 

