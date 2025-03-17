Lepas Jabatan, Irjen M Iqbal Minta Semua Pihak Dukung Kapolda Riau yang Baru

PEKANBARU - Polda Riau melakukan serangkaian kegiatan pelepasan Irjen Mohammad Iqbal yang selama ini menjabat Kapolda Riau. Jabatan pucuk pimpinan Polri di Riau sekarang dipegang oleh junior Mohammad Iqbal yakni Irjen Hery Harjawan.

Acara digelar di Mapolda Riau Jalan Pattimura Pekanbaru dengan penyambutan Kapolda Riau yang baru Irjen Hery Harjawan dari pagi hingga sore. Jebolan Akpol 1996 ini pun disambut dengan gelar adat Melayu Riau. Irjen M Iqbal yang juga bergelar Datuk Seri Jaya Perkasa Setia Negeri juga memberi tepung tawar kepada juniornya itu.

Prosesi tepuk tepung tawar ini dipimpin oleh Said Amir Hamzah dari Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Dilanjutkan doleh Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Syahlan, serta Ketua Pengadilan Agama.

Dalam sambutannya, Irjen Iqbal mengungkapkan bahwa tugas sebagai pemimpin institusi kepolisian bukanlah perkara mudah.

"Spektrum tugas sangat luas dan menurut saya tidak sederhana. Saya hari ini dapat berdiri di sini melepas jabatan, dan kemarin secara resmi dilakukan serah terima jabatan yang diambil langsung oleh Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diserahkan kepada Bapak Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heriawan," kata Iqbal Akpol 1991 itu Senin (17/3/2025)