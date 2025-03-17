Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian Korban Hanyut di Madiun

JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyebutkan, Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap satu warga bernama Wahyudioni yang hanyut saat terjadinya banjir dan tanah longsor di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

"Dilaporkan hingga saat ini, satu warga bernama Wahyudiyono dilaporkan hanyut dan masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan," ujarnya melalui keterangannya, Minggu (16/3/2025).

Menurutnya, hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor pada Sabtu, 15 Maret 2025 kemarin sekira pukul 17.40 WIB. Banjir dipicu luapan Waduk Dawuhan dan sistem drainase yang tidak berfungsi optimal, sementara tanah longsor terjadi di sejumlah wilayah akibat kondisi tanah yang labil setelah diguyur hujan deras.

"Berdasarkan data yang diterima Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir melanda enam kecamatan yang mencakup 13 desa. Sementara itu, tanah longsor terjadi di tiga kecamatan dengan lima desa terdampak," tuturnya.

Dia menerangkan, tercatat sebanyak 2.000 jiwa terdampak banjir, sementara lima Kepala Keluarga (KK) terdampak tanah longsor. Kerusakan akibat banjir mencakup sekitar 500 rumah terdampak dengan Tinggi Muka Air (TMA) berkisar antara 50 hingga 60 cm.