Tangis Keluarga Pecah saat Jenazah 3 Polisi yang Gugur Ditembak Tiba di RS Bhayangkara Lampung

BANDARLAMPUNG - Jenazah tiga polisi yang tewas saat menggerebek judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan tiba di RS Bhayangkara Polda Lampung, Selasa (18/4/2025) pukul 01.52 WIB.

Ketiga korban yakni Kapolsek Negara Batin Iptu Lusiyanto, serta anggotanya Bripka Petrus Apriyanto dan Bripda M. Ghalib Surya Ganta, dibawa menggunakan tiga unit mobil ambulans dengan pengawalan Satlantas Polres Way Kanan.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, kedatangan tiga jenazah polisi yang gugur dalam tugas tersebut diwarnai dengan isak tangis keluarga.

Tampak istri dari almarhum Iptu Lusiyanto menangis di dalam pelukan kerabat. Selain itu, sejumlah jajaran pejabat utama (PJU) Polda Lampung masih berada di RS Bhayangkara.