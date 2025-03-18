Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

5 Pelaku Utama Pengeroyokan Tukang Parkir di Bandung Ditangkap

Agi Ilman , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |19:05 WIB
5 Pelaku Utama Pengeroyokan Tukang Parkir di Bandung Ditangkap
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BANDUNG- Jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung terus mengusut kasus pengeroyokan terhadap seorang juru parkir minimarket berinisial RS (24) hingga tewas di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Setelah sebelumnya menetapkan satu tersangka berinisial DK, kini polisi kembali mengamankan 10 orang yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut.

Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono, mengungkapkan bahwa penangkapan dilakukan di Garut pada Senin 17 Maret 2025 malam. Dari 10 orang yang diamankan, 5 di antaranya merupakan pelaku utama.

“Tadi malam tim mengamankan 10 orang di Garut. Dari hasil pendalaman, lima di antaranya adalah pelaku utama yang saat kejadian ikut melakukan kekerasan,” ujarnya di Mapolresta Bandung, Selasa (18/3/2025).

Aldi Subartono mengungkapkan bahwa kelima pelaku ini adalah orang-orang yang secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban hingga meninggal dunia. Selain para pelaku utama, polisi juga mengamankan beberapa orang lain yang diduga membantu mereka kabur.

Aldi menegaskan, bahwa pihaknya terus mendalami kasus ini untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Beberapa orang yang kami amankan ini ikut memfasilitasi para pelaku melarikan diri. Kami akan mendalami sejauh mana keterlibatan mereka dalam menghalangi penyidikan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
