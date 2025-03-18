Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gempa M 4,8 Guncang Sukabumi, Terasa hingga Cianjur

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |18:29 WIB
Gempa M 4,8 Guncang Sukabumi, Terasa hingga Cianjur
Ilustrasi Gempa Bumi. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa tektonik bermagnitudo (M) 4,8 yang mengguncang kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Gempa tercatat terjadi pada Selasa (18/3/2025), 17.41 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 59 Kilometer tenggara dari Kota Sukabumi. Adapun kedalaman gempa 82 Kilometer.

"Telah terjadi gempa bumi mag:4.8, lokasi:Pusat gempa berada di darat 59 km tenggara Kota Sukabumi," dalam laporan yang diterbitkan BMKG, dikutip Selasa (18/3/2025).

Gempa bumi ini juga turut dirasakan di sejumlah wilayah dalam skala MMI II-III. Beberapa wilayah yang terasa gempa ialah Pelabuhan Ratu, Sindangbarang, Cianjur, Cikaso.

"Gempa ini dirasakan(MMI):II - III Pelabuhan Ratu, II Sindangbarang, II Cianjur, II Cikaso, II Sukabumi," ungkapnya.

Hingga saat ini belum diketahui ada tidaknya kerusakan akibat gempa tersebut. Adapun BMKG juga mengimbau masyarakat terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. 

(Puteranegara Batubara)

      
