HOME NEWS NUSANTARA

Dikepung Banjir, Pemkot Jambi Tetapkan Status Darurat Tanggap Bencana 

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |09:59 WIB
Banjir Jambi
A
A
A

JAMBI - Melihat banjir di Kota Jambi yang semakin meluas dengan ketinggian debit Sungai Batanghari hingga mencapai 15 meter, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi tetapkan status Darurat Tanggap Bencana pada bencana banjir.

"Keputusan ini dibuat mengingat luasnya dampak banjir yang terjadi saat ini. Saat ini ketinggian air Sungai Batanghari terus bertahan diangka 14.96 hingga 15 meter dan cenderung fluktuatif," ungkap Walikota Jambi, Maulana, Rabu (19/3/2025).

Dia menambahkan, Status Darurat Tanggap Bencana akan berlaku selama tujuh hari ke depan terhitung mulai Selasa kemarin.

      
Topik Artikel :
jambi banjir jambi banjir
Telusuri berita news lainnya
