HOME NEWS JATENG

Tinjau 2 Titik di Jateng, Kapolri Komitmen Wujudkan Mudik Aman Keluarga Nyaman

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |14:53 WIB
Tinjau 2 Titik di Jateng, Kapolri Komitmen Wujudkan Mudik Aman Keluarga Nyaman
Kapolri Jenderal Listyo Tinjau 2 Titik Mudik di Jateng (foto: dok ist)
JATENG - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau dua titik di Jawa Tengah (Jateng) terkait dengan kesiapan arus mudik Lebaran tahun 2025. Pertama, Kapolri mengecek lokasi program Valet and Ride di Nasmoco, Kabupaten Brebes. 

Kemudian titik yang kedua adalah meninjau pos pengamanan terpadu Pintu Tol Pejagan. Kegiatan ini untuk memastikan pelaksanaan arus mudik tahun ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekaligus komitmen mewujudkan Tagline Mudik Polri yakni, Mudik Aman Keluarga Nyaman.

"Tahun kemarin sudah baik, tahun ini kita bisa tingkatkan. Sehingga kemudian tagline dari kegiatan mudik tahun ini yaitu 'Mudik Aman Keluarga Nyaman' ini betul-betul bisa terselenggara dengan baik," kata Sigit, Rabu (19/3/2025).

Sigit mengungkapkan, peninjauan kesiapan ini merupakan rangkaian untuk Operasi Ketupat yang akan secara resmi dilaksanakan pada, Kamis 20 Maret 2025.

"Kegiatan pembukaan operasi ketupat yang akan kita laksanakan di Jawa Timur. Namun demikian, hari ini kita sengaja datang di dua titik, yang pertama di jalur arteri, di Nasmoco yang digunakan untuk kegiatan Valet and Ride. Yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pengguna kendaraan bermotor yang mungkin dari Jabodetabek sudah melakukan perjalanan kurang lebih 5-6 jam atau lebih," ujar Sigit. 

Di lokasi itu, kata Sigit, Polda Jateng menyiapkan tempat istirahat untuk masyarakat yang sudah kelelahan melakukan perjalanan mudik. 

"Maka, sudah disiapkan beberapa unit kendaraan roda empat sehingga masyarakat pengendara roda dua bisa berpindah ke kendaraan roda empat dan gratis. Dan nanti motornya juga diangkut dengan truk yang sudah disiapkan," ucap Sigit.

 

