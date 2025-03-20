Catat! Ini Titik Rawan Kecelakaan di Jabar Saat Arus Mudik Lebaran

BANDUNG - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jabar memetakan sejumlah titik rawan kecelakaan di jalan Tol saat arus mudik Lebaran 2025. Adapun lokasinya dimulai dari Kilometer (Km) 92, 102, dan seterusnya kelipatan 50 Kilometer.

"Titik-titik rawan kecelakaan tentunya titik lelah ya. Misalnya dari Kilometer 92, 102. Terus kelipatan setiap 50 Kilometer, itu rawan laka. Karena setiap orang mengemudi lebih dari satu jam terjadi penurunan konsentrasi. Penurunan konsentrasi berkontribusi terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan," kata Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jabar Kombes Dodi Darjanto seusai apel gelar pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2025 di Gasibu, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (20/3/2025).

Dodi menyatakan, prediksi tingkat kepadatan berbeda dari tahun lalu karena dinamika politik dan faktor lain. Jalur Tol yang dipastikan dipadati pemudik masih sama seperti tahun lalu, yaitu Tol Jakarta-Cikampek (Japek) dan Cikopo-Palimanan (Cipali), dan Tol Trans-Jawa.

Untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan, Korlantas Polri akan memberlakukan rekayasa lalu lintas One Way dan Contraflow di jalan Tol. Satu arah bakal diberlakukan mulai Tol Japek hingga Jawa Tengah.

"Sedangkan Ditlantas Polda Jabar akan menerapkan sistem buka tutup dan ganjil genap tergantung situasi di titik rawan, seperti kawasan wisata dan pusat keramaian," ujar Dodi.

Dodi menuturkan, intinya, Polda, Jabar telah menyiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2025, baik personel maupun pos pengamanan dan pelayanan. "Kesiapan keselamatan jalan untuk para pemudik juga sudah kami survei semua. Secara umum, infrastruktur jalan di wilayah hukum Polda Jabar atau Provinsi Jawa Barat, baik dan bagus," tutur Dodi.

Menurut Dodi, untuk mengantisipasi kecelakaan dan kepadatan saat arus mudik, Polda Jabar mengerahkan 24.976 personel terdiri atas 15.500 Polri dan 9.000 TNI. Puluhan ribu personel itu akan ditempatkan di jalur mudik. Petugas juga disebar 14 terminal, tiga pelabuhan, 413 tempat wisata, 3 bandara, dan 58 stasiun kereta.