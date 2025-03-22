Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mabuk Usai Pulang Dugem, Pria Ini Aniaya Istri hingga Mertua Sampai Bonyok 

Dicky Sigit Rakasiwi , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |00:30 WIB
Mabuk Usai Pulang Dugem, Pria Ini Aniaya Istri hingga Mertua Sampai Bonyok 
Kasus penganiayaan (foto: freepik)
A
A
A

BATAM - Unit Reskrim Polsek Sekupang Batam menangkap seorang pria berinisial BL, yang melakukan penganiayaan dalam rumah tangga terhadap istri dan mertuanya hingga babak belur, usai pelaku pulang dari tempat hiburan malam, pada Rabu 18 Maret 2025.

Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi berulang kali hingga korban YA melapor ke polisi, lantaran sudah tak kuat menahan nestapa tersebut. 

Penganiayaan itu terjadi di Perum Devin Premier Marina Blok B nomor 57 Tanjung Riau, Sekupang, Batam. Korban tak berdaya ditendang dan dipukul di depan orang tuanya. 

Setelah kejadian, korban dan keluarga langsung membikin Laporan Polisi (LP) di Polsek Sekupang Batam guna untuk memproses perbuatan tersangka. 

Dari hasil visum Rumah Sakit, korban diketahui mendapat luka di kepala bagian kanan dan sebelah kiri, luka lebam di mata disebelah kanan dan luka lebam di bagian punggung kanan. Banyak terdapat luka lebam disekujur tubuh. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190535//kasus_pembunuhan_anak_di_ciputat-WSEt_large.jpg
Polisi Ungkap Ayah Banting Bayi di Tangsel Sering Mabuk dan Bermain Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189611//debt_collector-gM1j_large.jpg
Kronologi Lengkap Pengeroyokan 2 Matel di Kalibata Berujung 6 Polisi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189584//perusakan-8Sfx_large.jpg
Pengendara yang Disetop Matel di Kalibata Ternyata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189581//pelaku_pengeroyokan-Qad6_large.jpg
5 Fakta Pelaku Pengeroyokan 2 Debt Collector hingga Tewas di Kalibata, 6 Polisi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189344//pembakaran-1lqv_large.jpg
Detik-Detik Mengerikan, Kesaksian Pedagang di Kalibata saat Warungnya Dibakar OTK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189346//kapolsek_pancoran-S2sH_large.jpg
Kronologi Debt Collector Tewas Mengenaskan Dikeroyok di Kalibata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement